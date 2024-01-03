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لقطات من الأجواء لجريان السيول شرق المجمعة

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٨ مساءً
لقطات من الأجواء لجريان السيول شرق المجمعة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات من الأجواء لجريان السيول شمال شرق مركز الشحمة في شمال تمير شرق المجمعة في منطقة الرياض.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

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أمطار غزيرة على الشرقية تستمر إلى الغد

انخفاض درجات الحرارة

أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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