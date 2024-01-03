ناد سعودي يبدأ التفاوض مع محمد صلاح المنافسة: تحريك دعاوي جزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات لقطات من الأجواء لجريان السيول شرق المجمعة الاتحاد يُفضل أحمد حجازي على غروهي ريال مدريد ينتظر 400 ألف يورو تعويضًا من الفيفا رونالدو ونيمار يقودان التشكيل المثالي لـ بيدري هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق مهرجان الكُتاب والقراء في عسير.. غداً كين يخطف صدارة قائمة خاصة من رونالدو في 2023 سبب قد يُقرب فيرمينو من الاتفاق ضبط شخصين هربا الحشيش المخدر بالرياض
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات من الأجواء لجريان السيول شمال شرق مركز الشحمة في شمال تمير شرق المجمعة في منطقة الرياض.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.
📍فيديو
سيول وربيع 😍👌🏻
شمال شرق مركز الشحمة
شمال تمير شرق #المجمعة
الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
3 يناير 2024م
📸 | حمد السلوم
.
. pic.twitter.com/Nqc7SzdFEC
— طقس (@tqqs) January 3, 2024
أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.