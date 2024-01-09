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بتهمة الاحتيال في بيع كعكة

مؤثرة إيطالية شهيرة في قلب فضيحة!

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٩ مساءً
مؤثرة إيطالية شهيرة في قلب فضيحة!
المواطن - فريق التحرير

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تخضع المؤثرة الإيطالية على شبكات التواصل الاجتماعي، كيارا فيرانيي، للتحقيق بتهمة الاحتيال في عملية بيع خيرية لكعكة يوم الميلاد التقليدية “باندورو”، وهو اتهام نفته، الثلاثاء، متحدثة بلسان محاميها.

قلب فضيحة

هذه المؤثرة الحاضرة بقوة في مجال الموضة، هي في قلب فضيحة تتعلق برعاية منحتها لعلامة تجارية لكعك “باندورو”، وهي من المخبوزات الشبيهة بكعكة البانيتوني الإيطالية المشهورة خلال فترة عيد الميلاد.

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وقد طُرحت هذه المنتجات للبيع في نوفمبر 2022، وأكدت فيرانيي حينها أنّ جزءًا من العائدات سيتم التبرع به لأطفال يعانون من سرطان العظام في مستشفى ريجينا مارغريتا في تورينو (شمال غرب).

تضليل

وتبين لهيئة مراقبة المنافسة الإيطالية الشهر الماضي أن المشترين تعرّضوا للتضليل، فقد درّت مبيعات هذا الإصدار الخاص من كعك “باندورو” من ماركة “بالوكو” أكثر من مليون يورو للشركات المملوكة لفيرانيي، وهو مبلغ أكبر بكثير مما وعدت المؤثرة بتحويله إلى الأعمال الخيرية.

ولا تعني هذه الخطوة الإجرائية الإدانة، لكنها تُثبت وجود أدلة كافية لوضع الشخص المعني قيد التحقيق الأولي.

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