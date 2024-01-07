مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع

عبر فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على فريق هيديرسفيلد تاون بخماسية دون رد، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث من البطولة.

مانشستر سيتي ضد هيديرسفيلد

وسجل مان سيتي هدفين في الشوط الأول عبر كل من فيل فودين والأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقتين الـ 33 والـ36.

وفي الشوط الثاني، نجح السيتي في إحراز 3 أهداف عبر كل من أوسكار يوب لاعب هيديرسفيلد بالخطأ في مرماه وفيل فودين وجيريمي دوكو في الدقائق الـ 59 والـ65 والـ74.

وانتهت مباريات اليوم في كأس إنجلترا بفوز وست بروميتش آلبيون على ألدرشوت تاون برباعية لهدف، وتعادل وست هام يونايتد مع بريستول سيتي بهدف لكل فريق، وتعادل نوتنغهام فورست مع بلاكبول بنتيجة 2- 2، وفاز ليدز يونايتد على بيتربوره يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل لوتون تاون مع بولتون بدون أهداف، وفاز ريكسهام على شروسيري تاون بهدف دون رد.