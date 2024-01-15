Icon

استاد محمد بن سلمان في القدية.. تصميم مبتكر غير مسبوق عالمياً Icon بعضها قد يسبب التسمم.. مطالب بتوضيح نسبة الكافيين على منتجات القهوة Icon مانشيني: مستعدون جيدًا لعمان وأول مباراة تكون صعبة Icon نصائح مهمة لهواة المبيت في البر خلال الشتاء Icon غانم الشراري يحكي قصة استضافته لرحالة فرنسية شاهدها نائمة في الصحراء Icon تسريبات لمواصفات هواتف iPhone 16 المنتظرة Icon مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة Icon الإعلان عن إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان بـ مدينة القدية Icon النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب Icon القريات تسجل أدنى درجة حرارة بـ 4 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا إعداد اللاعبين بشكل مميز

مانشيني: مستعدون جيدًا لعمان وأول مباراة تكون صعبة

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٧ مساءً
مانشيني: مستعدون جيدًا لعمان وأول مباراة تكون صعبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة عمان في كأس آسيا 2023، مؤكدًا تجهيز اللاعبين بشكل مميز.

الأخضر يفتتح مشواره بمواجهة عمان

ويبدأ الأخضر المشوار في مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، بمواجهة منتخب عمان الأول لكرة القدم، يوم غد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ214.17 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ214.17 ريال

الملك فيصل العالمية تكشف سبب حجب جائزة اللغة العربية

الملك فيصل العالمية تكشف سبب حجب جائزة اللغة العربية

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

مانشيني يؤكد صعوبة أول مباراة

وقال مانشيني في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد في كأس آسيا: “مستعدون جيداً لمنتخب عمان ودائماً أول مباراة تكون أكثر أهمية وصعوبة”.

وتابع: “القائمة الأولية 50 لاعباً.. وأحضرنا 30 لاعباً بسبب أن لدينا لمدة أسبوعين معسكراً ومن الممكن أن تحدث إصابات، والثلاثي مران وهزازي والغنام قالوا إنهم ليسوا سعداء بالبقاء فغادروا”.

وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “لا أعلم إن كنّا سنلعب غداً بـ5 بالخلف أو 4 .. فنحن جربنا أكثر من طريقة.. الأهم غداً اللعب بتركيز عالٍ”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وأضاف المدرب الإيطالي: “هذه مشكلتنا.. لدينا عديد من اللاعبين لم يلعبوا مباريات دولية.. لكن أعددنا أنفسنا جيداً بالفترة الماضية.. وهم لاعبون مميزون وأثق أنهم سيقاتلون من أجل بلدهم”.

وأردف مانشيني: “نحن هنا.. ونعلم أن السعودية بلد مهم.. ونحن نعلم إن أردنا أن نحقق شي.. لابد أن نكون أقوياء.. وكرة القدم غريبة جداً.. من الممكن أن لا تبدأ جيداً بالبداية وفي الختام تحقق البطولة”.

مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @afcasiancup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة
السعودية اليوم

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

السعودية اليوم
المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية
الرياضة

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

الرياضة
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة
السعودية اليوم

سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

السعودية اليوم
غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
الرياضة

تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور...

الرياضة
الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية
السعودية اليوم

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية...

السعودية اليوم