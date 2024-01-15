استاد محمد بن سلمان في القدية.. تصميم مبتكر غير مسبوق عالمياً بعضها قد يسبب التسمم.. مطالب بتوضيح نسبة الكافيين على منتجات القهوة مانشيني: مستعدون جيدًا لعمان وأول مباراة تكون صعبة نصائح مهمة لهواة المبيت في البر خلال الشتاء غانم الشراري يحكي قصة استضافته لرحالة فرنسية شاهدها نائمة في الصحراء تسريبات لمواصفات هواتف iPhone 16 المنتظرة مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة الإعلان عن إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان بـ مدينة القدية النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب القريات تسجل أدنى درجة حرارة بـ 4 مئوية
شدد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة عمان في كأس آسيا 2023، مؤكدًا تجهيز اللاعبين بشكل مميز.
ويبدأ الأخضر المشوار في مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، بمواجهة منتخب عمان الأول لكرة القدم، يوم غد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة.
وقال مانشيني في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد في كأس آسيا: “مستعدون جيداً لمنتخب عمان ودائماً أول مباراة تكون أكثر أهمية وصعوبة”.
وتابع: “القائمة الأولية 50 لاعباً.. وأحضرنا 30 لاعباً بسبب أن لدينا لمدة أسبوعين معسكراً ومن الممكن أن تحدث إصابات، والثلاثي مران وهزازي والغنام قالوا إنهم ليسوا سعداء بالبقاء فغادروا”.
وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “لا أعلم إن كنّا سنلعب غداً بـ5 بالخلف أو 4 .. فنحن جربنا أكثر من طريقة.. الأهم غداً اللعب بتركيز عالٍ”.
وأضاف المدرب الإيطالي: “هذه مشكلتنا.. لدينا عديد من اللاعبين لم يلعبوا مباريات دولية.. لكن أعددنا أنفسنا جيداً بالفترة الماضية.. وهم لاعبون مميزون وأثق أنهم سيقاتلون من أجل بلدهم”.
وأردف مانشيني: “نحن هنا.. ونعلم أن السعودية بلد مهم.. ونحن نعلم إن أردنا أن نحقق شي.. لابد أن نكون أقوياء.. وكرة القدم غريبة جداً.. من الممكن أن لا تبدأ جيداً بالبداية وفي الختام تحقق البطولة”.