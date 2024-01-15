مانشيني: مستعدون جيدًا لعمان وأول مباراة تكون صعبة

شدد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة عمان في كأس آسيا 2023، مؤكدًا تجهيز اللاعبين بشكل مميز.

الأخضر يفتتح مشواره بمواجهة عمان

ويبدأ الأخضر المشوار في مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، بمواجهة منتخب عمان الأول لكرة القدم، يوم غد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

مانشيني يؤكد صعوبة أول مباراة

وقال مانشيني في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد في كأس آسيا: “مستعدون جيداً لمنتخب عمان ودائماً أول مباراة تكون أكثر أهمية وصعوبة”.

وتابع: “القائمة الأولية 50 لاعباً.. وأحضرنا 30 لاعباً بسبب أن لدينا لمدة أسبوعين معسكراً ومن الممكن أن تحدث إصابات، والثلاثي مران وهزازي والغنام قالوا إنهم ليسوا سعداء بالبقاء فغادروا”.

وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “لا أعلم إن كنّا سنلعب غداً بـ5 بالخلف أو 4 .. فنحن جربنا أكثر من طريقة.. الأهم غداً اللعب بتركيز عالٍ”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “هذه مشكلتنا.. لدينا عديد من اللاعبين لم يلعبوا مباريات دولية.. لكن أعددنا أنفسنا جيداً بالفترة الماضية.. وهم لاعبون مميزون وأثق أنهم سيقاتلون من أجل بلدهم”.

وأردف مانشيني: “نحن هنا.. ونعلم أن السعودية بلد مهم.. ونحن نعلم إن أردنا أن نحقق شي.. لابد أن نكون أقوياء.. وكرة القدم غريبة جداً.. من الممكن أن لا تبدأ جيداً بالبداية وفي الختام تحقق البطولة”.