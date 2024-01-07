مانشيني يطبق تمارين تكتيكية مكثفة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، اليوم الأحد، برنامجه التدريبي في سيلين بقطر.

مانشيني يطبق تدريبات تكتيكية

وأُجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع سيلين، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتُختتم التدريبات بتمارين الإطالة.

وقسم مانشيني، الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، ليخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم، مرانًا على ملعب منتجع سيلين.

ويستعد الأخضر، لمواجهة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد نادي الوكرة القطري، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

الأخضر في كأس آسيا 2023

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلاًّ من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.