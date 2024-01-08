متحدث الأرصاد : استمرار تدني درجات الحرارة في الثلث الأول من الشتاء

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أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني استمرار تدني درجات الحرارة في العديد من مدن ومناطق المملكة.
وقال القحطاني خلال مداخلة مع قناة العربية: نشهد درجات حرارة منخفضة نسبيا وسجلنا درجة مئوية واحدة على محافظة طريف كأقل درجة سجلت في الثلث الأول من الشتاء حتى الآن.
ولفت متحدث الأرصاد إلى أنه حتى الآن لا تزال الأجواء دافئة ولم يتم تسجيل درجات حرارة متدنية جدًا كما حدث في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن المناطق الشمالية تشهد تراجعًا في درجات الحرارة قد تصل إلى 2 مئوية مع انخفاض فرص هطول الأمطار.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الوسطى وشمال المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها.
#نشرة_الرابعة | متحدث @NCMKSA حسين القحطاني: نشهد درجات حرارة منخفضة نسبيا وسجلّنا درجة مئوية واحدة على محافظة طريف كأقل درجة سجلت هذا الشتاء حتى الآن. pic.twitter.com/A1p6NEZ0Ly
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 8, 2024