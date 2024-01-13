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لحضور كأس آسيا 2023

متحدث الجوازات: السفر لدول الخليج يتطلب وثيقة لا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢٧ مساءً
متحدث الجوازات: السفر لدول الخليج يتطلب وثيقة لا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن السفر إلى دول الخليج يتطلب وثيقة سفر لا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر.

السفر لدول الخليج

وأضاف الرائد ناصر العتيبي، لقناة “الإخبارية”، أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط”.

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كأس آسيا 2023

في سياق متصل، أكدت المديرية العامة للجوازات الجاهزية التامة، لخدمة المسافرين الراغبين في حضور كأس آسيا 2023.

وأوضح متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي: “دعمنا منفذ سلوى بالكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات المسافرين بسرعة وسهولة”.

 

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