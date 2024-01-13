متحدث الجوازات: السفر لدول الخليج يتطلب وثيقة لا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر

أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن السفر إلى دول الخليج يتطلب وثيقة سفر لا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر.

السفر لدول الخليج

وأضاف الرائد ناصر العتيبي، لقناة “الإخبارية”، أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط”.

كأس آسيا 2023

في سياق متصل، أكدت المديرية العامة للجوازات الجاهزية التامة، لخدمة المسافرين الراغبين في حضور كأس آسيا 2023.

وأوضح متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي: “دعمنا منفذ سلوى بالكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات المسافرين بسرعة وسهولة”.

فيديو | متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي: السفر إلى دول الخليج يتطلب وثيقة سفر لا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر، وسجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QBwgwIvrP9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2024