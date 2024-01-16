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خاصة في شروط الدفعة الإضافية

متعثرو سكني: نحتاج إلى حلول

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٠ صباحاً
متعثرو سكني: نحتاج إلى حلول
المواطن - فريق التحرير

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طالب مواطنون بتسهيلات للمتعثرين في السداد ببرنامج سكني، خاصةً في شروط الدفعة الإضافية لدى بعض الجهات التمويلية أو سرعة التمديد لمن تجاوز الثلاث سنوات.

حلول مطلوبة

وأكد مواطنون عبر منصة إكس في رسائل وجهوها إلى برنامج سكني، أنه في الفترة الماضية تم إطلاق العديد من المبادرات والحلول للبناء الذاتي ولكن ملف المتعثرين يحتاج إلى حلول.

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ورأوا أن الحلول تتمثل في شروط الدفعة الإضافية لدى بعض الجهات التمويلية أو سرعة التمديد لمن تجاوز الثلاث سنوات، خاصةً وأن هناك شريحة متوقفة عن البناء وتنتظر الحلول.

ولفت البعض إلى أن التأخير عندما يكون خارج إرادة المستفيد يجب على صندوق التنمية العقارية أن يضع الحلول لأن تأخير صرف الدفعات غير مبرر والمتضرر الأول هو المواطن.

سكني يتفاعل

وتفاعل سكني مع الشكاوى بالقول: إن سعيًا لتوفير أنسب الحلول التمويلية لأهالينا المستفيدين، بإمكان مستفيدي البناء الذاتي الحصول على الدفعة الإضافية خلال فترة عقد التمويل بعد موافقة الجهة الممولة والتقديم المستندات اللازمة.

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