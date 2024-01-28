محلل الطقس القازنلي يحذر من القاتل الأسود.. يتسبب بحوادث السيارات

حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي من خطورة التقلبات الجوية في مثل هذا الوقت من العام.

تحذير من القاتل الأسود

وقال القازنلي لقناة “الإخبارية”: “إن وعي المواطن بالأمطار يقلل من المخاطر، كما حذر من الصقيع والذي وصفه بـ “القاتل الأسود” الذي يتسبب بحوادث السيارات.

فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي: وعي المواطن بالأمطار يقلل من المخاطر.. ونحذر من "القاتل الأسود" الذي يتسبب بحوادث السيارات #برنامج_اليوم pic.twitter.com/FJr5Fbiurz — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 28, 2024

كذلك حذر القازنلي المواطنين والمقيمين من خطورة تجمعات المياه والأمطار ومجاري السيول بسبب غزارة هطول الأمطار في بعض المناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك ( علقان- جبل اللوز- الظهر).