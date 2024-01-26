مدرب في دوري روشن مرشح لخلافة كلوب في ليفربول

ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب نادي الاتفاق بات مرشحًا بقوة لتدريب فريق ليفربول الإنجليزي في المستقبل، وذلك بعدما أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة البريطانية الشهيرة: إن كلوب كان سبق له أن تنبأ بأن جيرارد سيكون مكانه يومًا ما كمدرب لفريق ليفربول.

يورجن كلوب بعد ليفربول

وكان كلوب علق اليوم على قراره بالرحيل عن ليفربول قائلًا: “لن أدرب أي ناد أو منتخب بلد في الموسم المقبل، سأعتزل لمدة عام، لن أتولى تدريب أي فريق إنجليزي، حتى لو كنت جائعًا ولا أجد ما أتناوله، هذا لن يحدث”.

وأضاف المدرب الألماني: “اللاعبون ليسوا لديهم أي أسئلة، هم في حالة جيدة، خليفتي في الفريق؟، لن أقول أي شيء، النادي له إدارة وكثيرون يعملون فيه يستطيعون اتخاذ القرار الأفضل للنادي، وآخر ما يفكرون فيه هو أخذ نصيحة من رجل عجوز مثلي سيغادرهم”.

وتابع كلوب: “السير أليكس فيرغسون اعتزل التدريب في مرة ثم تراجع عن قراره، بالنسبة لي لا يوجد أي شيء سيغير قراري”.

وبعد تصريحات المدرب الألماني، أعلن نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن المدربين المساعدين بيب لايندرز وبيتر كراويتز ومدرب التطوير فيتور ماتوس سيرحلون أيضًا بعد انتهاء الموسم الحالي.