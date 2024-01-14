مدني الطائف ينقذ 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف، صباح اليوم الأحد، إنقاذ 6 أشخاص إثر حريق في أحد المباني.

حريق مبنى في الطائف

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس :” إن فرق الدفاع المدني بالطائف أنقذت 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني، ولا إصابات”.