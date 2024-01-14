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مدني الطائف ينقذ 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
مدني الطائف ينقذ 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف، صباح اليوم الأحد، إنقاذ 6 أشخاص إثر حريق في أحد المباني.

حريق مبنى في الطائف

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس :” إن فرق الدفاع المدني بالطائف أنقذت 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني، ولا إصابات”.

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