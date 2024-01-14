مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع منشآت الحراسات الأمنية مدني الطائف ينقذ 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني سعادة غامرة في الرياض بعد افتتاح نفق الدرعية التدريب التقني بالمدينة المنورة يحدد مواعيد التسجيل للفصل الثالث الطلاب يعودون للمدارس اليوم.. تحديد موعد الإجازة المقبلة شركة تهامة: المحكمة رفضت التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية المتحدة للتعدين تتسلم حكماً بإلغاء غرامة قيمتها 14.4 مليون ريال كيف تؤثر القراءة الإلكترونية على أطفالنا؟ لحظة سقوط فتاة من الطابق الـ 26 في مصر
باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف، صباح اليوم الأحد، إنقاذ 6 أشخاص إثر حريق في أحد المباني.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس :” إن فرق الدفاع المدني بالطائف أنقذت 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني، ولا إصابات”.