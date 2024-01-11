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ستوفر نسبة مئوية عن مدى احتمالية الإصابة بأمراض القلب أو السكتة

مرآة الذكاء الاصطناعي تتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٧ مساءً
مرآة الذكاء الاصطناعي تتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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وصلت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى درجة كبيرة من التطور لدرجة اكتشاف الأمراض المستقبلية، التي من الممكن الإصابة بها عبر مرآة الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، والحالة العقلية، والعمر الحقيقي في أقل من 30 ثانية.

مزايا مرآة الذكاء الاصطناعي

وكشفت العلامة التجارية الكندية للتكنولوجيا NuraLogix عن مرآة الذكاء الاصطناعي Anura MagicMirror في معرض CES 2024 في لاس فيغاس الأمريكية، وفقًا لتقرير صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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كانت صحيفة يو إس صن من أوائل الشركات التي اختبرت المرأة وكشفت عن بعض النتائج المثيرة للاهتمام، تضمنت النقاط البارزة المرآة التي تخبرني أن عمر بشرة وجهي” أكبر بسبع سنوات مما أنا عليه بالفعل. أخبرني أيضًا أنني بحاجة إلى العمل على تقليل الضغط النفسي الذي أعانيه. التقطت MagicMirror نبضات قلب غير منتظمة ومجموعة من الإحصائيات الأخرى خلال 30 ثانية من التحديق في وجه المرآة الرقمية. إنه يعمل عن طريق تحليل تدفق الدم لديك مع استخراج المعلومات أيضًا من المناطق الرئيسية في وجهك.

تقنية التصوير البصري

وستستفيد Anura MagicMirror من تقنية التصوير البصري عبر الجلد (TO) الحاصلة على براءة اختراع، وهي شكل جديد من التصوير الضوئي عن بعد (rPPG) للكشف تلقائيًا عن وجه الشخص، وتحديد المناطق الرئيسية محل الاهتمام، واستخراج معلومات تدفق الدم.

وتعتمد التقنية على إرسال البيانات إلى منصة DeepAffex القائمة على السحابة، والتي تستخدم معالجة الإشارات المتقدمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي، ويمكن للمرآة أيضًا التنبؤ بمخاطر المرض وستوفر لك نسبة مئوية من مدى احتمالية إصابتك بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

اكتشاف الأمراض

وتكشف مرآة الذكاء الاصطناعي، أيضًا عن مخاطر مرض السكري من النوع الثاني، وما إذا كنت تواجه احتمالات مستقبلية للإصابة بأمراض الكبد، وتوجد في نهاية قائمة نتائج المرآة درجة صحية إجمالية من أصل 100، يحصل عليها الشخص بعد تحليل الوجه.

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