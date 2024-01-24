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يُساعد في الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية

مزايا الخاتم الذكي Galaxy Ring القادم من سامسونج

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
مزايا الخاتم الذكي Galaxy Ring القادم من سامسونج
المواطن - فريق التحرير

كشفت شركة سامسونج رسميًّا في حدث (Galaxy Unpacked 2024)، عن هواتفها الجديدة Galaxy S24، والمساعد الذكي Galaxy AI، كما أعلنت أنها تعمل على تطوير خاتم ذكي يحمل اسم Galaxy Ring، وعرضت له مقطع فيديو تشويقي قصير في نهاية الحدث.

مزايا الخاتم وسعره

لم يحتوِ الإعلان التشويقي على أي معلومات عن مزايا الخاتم، أو سعره أو وقت إطلاقه، فقد ظهر في الإعلان خاتم ذكي يدور في الفضاء لبضع ثوانٍ فقط، وكان الكشف عن صورة Galaxy Ring بمنزلة تشويق لجهاز جديد ستُعلن مواصفاته في وقت لاحق.

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لم تكشف شركة سامسونج أي تفاصيل بشأن مواصفات الخاتم أو مزاياه أو موعد إطلاقه في الأسواق. لكنها أشارت إلى أن الخاتم سيكون جهازًا قويًّا يُساعد في الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

تسريبات حول Galaxy Ring

وظهرت العديد من التسريبات حول عزم شركة سامسونج على إطلاق خاتم ذكي يُسمى Galaxy Ring؛ لأن شركة سامسونج سجلت العلامة التجارية (Galaxy Ring) في وقت سابق من العام الماضي.

ذكر موقع The Elec الإخباري الكوري في شهر يوليو 2023 أن شركة سامسونج بدأت بتطوير جهاز ذكي جديد قابل للارتداء، وهو عبارة عن خاتم يُلبس في إصبع اليد، وسيحمل اسم (Galaxy Ring).

نماذج أولية من Galaxy Ring

وأشارت بعض التسريبات إلى أن سامسونج ستشارك شركة Meiko اليابانية لتصنيع الإلكترونيات لإنتاج هذا الجهاز القابل للارتداء. لكن هذا ما يزال غير مؤكد حتى الآن.

وبعد وقت قصير من الكشف الرسمي عن الخاتم الذكي في حدث Galaxy Unpacked 2024، أشار المحلل آفي جرينجارت على موقع ثردز أنه حصل على نماذج أولية من Galaxy Ring. وقد وصف الخاتم بأنه خفيف الوزن، وأن سامسونج تخطط لإطلاقه في ثلاثة إصدارات، وبأحجام مختلفة، كما قال إنه سيصدر خلال عام 2024 وأن الأسعار لم تُحدد حتى الآن.

مزايا خاتم Galaxy Ring

لا تتوفر الكثير من المعلومات المؤكدة حول مزايا Galaxy Ring، لكن هناك بعض المزايا المتوقعة، ومنها:

1- يحتوي على مستشعرات لتتبع المؤشرات الصحية:

من المؤكد أن خاتم Galaxy Ring سيحتوي على مجموعة من المستشعرات الخاصة بتتبع المؤشرات الصحية، فهو خاتم ذكي مصمم خصوصًا لمراقبة المؤشرات الصحية والمساعدة في تتبع اللياقة البدنية.

2- لا توجد رسوم اشتراك لاستخدام جميع مزايا الخاتم:

تتقاضى Oura، الشركة الرائدة في تصنيع الخواتم الذكية رسوم اشتراك للوصول إلى جميع مزايا الجيل الثالث من خاتم Oura Ring. لكن بعض الخواتم الذكية الأخرى، مثل: Ultrahuman Ring Air، لا يتطلب الوصول إلى جميع مزاياه اشتراكًا شهريًّا.

لا تقدم سامسونج خطط اشتراك مأجورة في منصة Samsung Health الخاصة بها، التي سيرتبط بها خاتم Galaxy Ring، لذلك من المُتوقع ألّا يتغير ذلك مع إصدار أول خاتم ذكي للشركة.

3- التوافق مع جميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد:

تعمل الأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج، مثل: ساعة Galaxy Watch 6 مع جميع الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، لكن بعض المزايا مثل: تخطيط كهربائية القلب (ECG)، تتطلب تثبيت تطبيق Samsung Health Monitor المتاح فقط لهواتف سامسونج.

لذلك، من المُتوقع أن يتوافق الخاتم الذكي القادم من سامسونج مع جميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، مع وجود بعض المزايا الحصرية لمُستخدمي هواتف سامسونج.

4- يدعم مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي:

نظرًا إلى تركيز سامسونج في مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy S24 الجديدة، فمن المتوقع أن يدعم الخاتم الذكي Galaxy Ring بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُحسّن طريقة تتبع المؤشرات الصحية والأنشطة البدنية.

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