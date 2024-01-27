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تمكن الطلاب من فهم المواد بشكل أفضل

مزايا جديدة من جوجل Google for Education لمساعدة المعلمين

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٠٢ مساءً
مزايا جديدة من جوجل Google for Education لمساعدة المعلمين
المواطن - فريق التحرير

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وفرت جوجل مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة إلى منصة Google for Education التي تتضمن مجموعة من الأدوات التي تُساعد في تطوير تجربة التعليم والتعلُّم، وتُساعد المعلمين في تنظيم الخطط الدراسية والتواصل مع الطلاب من بُعد بسهولة.

مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI

تركز المزايا الجديدة في مساعدة المعلمين في توفير الوقت، ليتمكنوا من إنشاء الخطط الدراسية، وصياغة الدروس، وإنشاء العروض التقديمية بسهولة وسرعة، كما تساعد بعض المزايا الجديدة في توفير الدعم للطلاب، ليتمكنوا من فهم المواد التعليمية بنحو أفضل.

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يمكن للمعلمين الحصول على أفكار جديدة وتوفير الوقت باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI المدمج في تطبيقات Workspace؛ إذ يمكنهم استخدامه للحصول على المساعدة في صياغة الدروس في المستندات، وإنشاء العروض التقديمية في خدمة Slides، وإنشاء الخطط التعليمية في خدمة Sheets.

 إنشاء الدروس في Google Classroom

يتيح تبويب الموارد الجديد (Resources tab) في خدمة Classroom للمعلمين إنشاء الدروس التفاعلية وإدارتها ومشاركتها بسهولة من مكان واحد.

تُسهّل ميزة التوقيع الإلكتروني (eSignature) المدمجة في تطبيقات Google Workspace، إضافة التوقيعات إلى المستندات وملفات PDF المخزنة في خدمة جوجل درايف، وتُسهّل هذه المزية أيضًا تتبع العقود وإدارتها، وطلب التوقيعات من مستخدمين آخرين لهم حسابات غير تابعة لشركة جوجل.

إنشاء مقاطع الفيديو التفاعلية

يمكن للمعلمين إضافة الأسئلة إلى مقاطع الفيديو داخل منصة Classroom لزيادة التفاعل؛ إذ يمكن للطلاب الإجابة عن الأسئلة والحصول على ملاحظات لحظيًا حول إجاباتهم، وسيحصل المعلمون على تقارير مفصلة حول أداء الطلاب لتقديم الدعم المناسب لهم. وفي وقت لاحق، سيتمكن المعلمون من تجربة مزايا الذكاء الاصطناعي للحصول على أسئلة مقترحة مناسبة لمحتوى الفيديو.

تستخدم مزية (المجموعات التدريبية) Practice sets تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في إنشاء دروس تفاعلية؛ مما يسمح للطلاب بالتفاعل مع المعلم والحصول على تعليقات لحظيًا.

دعم التعليم المتمايز في خدمة Classroom

سيتمكن المعلمون، في وقت لاحق من هذا العام، من توزيع الطلاب ضمن مجموعات مختلفة في خدمة Classroom، لتقديم محتوى مختلف للمجموعات الطلابية بناءً على الاحتياجات المحددة لكل مجموعة، وقدراتهم التعليمية.

يمكن للمعلمين استخدام مزية (speaker spotlight) ومزية (التسجيلات) recordings في خدمة العروض التقديمية Slides، لتسجيل المحتوى التعليمي الجذاب وإرساله إلى الطلاب قبل الفصل، ليتمكن الطلاب من تحضير الأسئلة قبل الفصل الدراسي ولزيادة التفاعل ووقت المناقشة في أثناء الدرس.

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