مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

أعاد برنامج مساند التذكير بطريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة إحدى الخدمات التي يوفرها البرنامج للراغبين في التعاقد مع عمالة منزلية معروفة لديهم.

خدمة معروفة

وقال البرنامج ردًا على عدة استفسارات تلقاها عبر منصة إكس : ، يمكن الاستفادة من خدمة معروفة بعد إصدار تأشيرة عاملة منزلية فلبينية/ سيرلانكية/ كينية / أوغندة وبمعرفة معلومات العاملة المنزلية (اسم العاملة، رقم الجواز الخاص بها، تاريخ انتهاء الجواز، رقم التواصل الخاص بها).

طريقة الاستقدام

وأفاد موقع البرنامج أن الاستقدام عبر معروفة يتم من خلال ما يلي:

اختيار نوع الاستقدام: قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”

اختيار التأشيرة : قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.

طلب التعاقد: قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.

الدفع: قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.

الاستقدام عبر مساند