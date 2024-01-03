مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

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أعاد برنامج مساند التذكير بطريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة إحدى الخدمات التي يوفرها البرنامج للراغبين في التعاقد مع عمالة منزلية معروفة لديهم.
وقال البرنامج ردًا على عدة استفسارات تلقاها عبر منصة إكس : ، يمكن الاستفادة من خدمة معروفة بعد إصدار تأشيرة عاملة منزلية فلبينية/ سيرلانكية/ كينية / أوغندة وبمعرفة معلومات العاملة المنزلية (اسم العاملة، رقم الجواز الخاص بها، تاريخ انتهاء الجواز، رقم التواصل الخاص بها).
وأفاد موقع البرنامج أن الاستقدام عبر معروفة يتم من خلال ما يلي:
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.