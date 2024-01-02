مشاركون دوليون في كأس العلا للصقور: العلا أروع ميدان للصقور

عدَّ عدد من المشاركين الدوليين في كأس العُلا للصقور؛ التي تُقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ميدان العُلا في قرية مغيراء للرياضات التراثية في محافظة العُلا؛ أفضل ميدان لمسابقات الملواح في العالم، مقارنة بالميادين الأخرى العالمية التي شاركت في منافساتها خلال السنوات الماضية.

ميدان العُلا أروع ميدان للصقور

وأشار الصقّار الإماراتي سهيل بن سعيد الكندي قائد فريق «F3-S»، الحاصل على كأس العُلا لفئة شاهين فرخ وقرناس محترفين دوليين ضمن المسار الثاني في المسابقة المُخصصة للمحليين والدوليين (المُلاك والمحترفين)، إلى أن الكأس أهم مسابقة شارك فيها، وميدان العُلا أروع ميدان للصقور ومسابقات الملواح.

وقدم الكندي الشكر لنادي الصقور والهيئة الملكية لمحافظة العُلا على التنظيم المميز للمسابقة، والتجهيز والتحضير بأعلى مستوى، وكذلك حُسن الاختيار لميدان العُلا (أرض التاريخ) لتحتضن أكبر مسابقة عالمية للصقور بجوائزها البالغة 60 مليون ريال.

منافسة قوية بين كبار الصقارين

من جهته، وصف الصقّار البحريني محمد بن عبدالوهاب الهاجري، الكأس بأنها من أهم سباقات وميادين الصقور العالمية التي شارك فيها، مبيناً أن المنافسة قوية بين كبار الصقارين والمُلاك المحليين والدوليين من الأبطال المتأهلين من مهرجان الملك عبدالعزيز، وأشاد بالتنظيم الراقي للمسابقة من قبل نادي الصقور السعودي، والإجراءات السلسة في التعامل مع المشاركين من جميع الدول.

أما الصقار الإماراتي مبارك بن نايفة الهاجري، فذكر أن ميدان العُلا تحفة فنية وليس مجرد ميدان لسباقات الصقور، بل يعد أفضل ميدان تسابق فيه على مستوى الخليج والعالم، مبدياً إعجابه الشديد بالمناظر الطبيعية وجبال العُلا الشامخة التي عانقت شموخ الصقور المشاركة في مشهد فني بديع، وأكد أن أجواء العُلا معتدلة ومناسبة جداً لمسابقات الملواح، مقدماً الشكر للقائمين على تنظيم الكأس بمستوى عالمي من حيث انتهى الآخرون.