مشاهد لهطول أمطار الخير على جدة

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ومشاهد لهطول أمطار الخير على مخطط الرياض شمال محافظة جدة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).
امطار مخطط الرياض شمال جدة
منقول من سناب لايف مخطط الرياض#طقس_جدة pic.twitter.com/9DrotHAEEd
— طـقـس جــــــدة (@Taqs_Jeddah) January 25, 2024