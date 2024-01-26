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مشاهد لهطول أمطار الخير على جدة

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
مشاهد لهطول أمطار الخير على جدة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ومشاهد لهطول أمطار الخير على مخطط الرياض شمال محافظة جدة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).

 

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