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معنى صحة استحقاق المواطن للتحمل الضريبي في سكني

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
معنى صحة استحقاق المواطن للتحمل الضريبي في سكني
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني أن صحة استحقاق المواطن للتحمل الضريبي تعني عدم وجود مسكن أو عقار سكني باسم المواطن عند التحقق من وزارة العدل أو عدم وجود قرض سكني باسمه لدى الصندوق العقاري أو البنوك التجارية.

جاء ذلك ردًّا من سكني على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الأحد.

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شروط التسجيل في منصة سكني

• طلب الدعم يجب أن يكون للمرة الأولى.
• عدد الأشخاص في الأسرة لا يقل عن طفلين.
• يجب أن يكون المتقدم للدعم مقيمًا في المملكة وحاصلًا على الجنسية السعودية.
• عدم امتلاك أي أملاك ذات قيمة مثل منزل أو محلات تجارية أو أراضي.
• الانتماء لفئة ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.
• عدم تجاوز العمر 25 سنة أثناء تقديم الطلب.
• في حالة المرأة المطلقة، عدم تجاوز سن الابن 25 سنة.

رابط وخطوات التسجيل في سكني

– الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
– الضغط على خيار تسجيل الدخول.
– اختيار إنشاء حساب جديد عبر إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال.
– إدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك الجوال عبر رسالة نصية.
– قبول الشروط والأحكام.
– إدخال الرقم التعريفي المطلوب.
– ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة واكتمال.
– مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، والضغط على أيقونة إرسال الطلب.

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