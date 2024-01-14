مع انتهاء المربعانية.. أول أيام الشبط غدًا

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أعلن خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة “إكس” أن اليوم يكون آخر يوم في المربعانية لعام 1445 هـ، وغدًا سيحل أول أيام الشبط.
ووفقًا لما ذكره الحصيني سابقًا، فإن الشبط عدد أيامها 26 يومًا، وتبدأ في 15 يناير من كل عام ويسمى في الخليج ببرد البطين ونجومها (النعائم – البلدة) ومدة كل نجم 13 يومًا أول نجم منها هو النعائم يزداد فيها البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي ولا يزرع فيه المزارعون شيئًا لشدة برودتها، ويحرصون على اهتمامهم بالأشجار القائمة من سماد وغيره.
وعادة في الشبط تكون درجة الحرارة منخفضة، ويتكوّن الصقيع والضباب صباحًا، تزامنًا مع بداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، كما يصاحبه نشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة.
وتعد مقولة “شباط قطع الرباط وقرقع البيبان”؛ وهي كناية عن نشاط الرياح فيه، ويسجل فيه أقصى وقت لدخول الفجر مع تأخر شروق الشمس.