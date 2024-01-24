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لم تتضمن بطلة باربي الفيلم الأكثر مبيعًا حول العالم

مفاجأة بالقائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار Oscars2024

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٨ صباحاً
مفاجأة بالقائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار Oscars2024
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشفت القائمة النهائية القصيرة لجوائز حفل الأوسكار الـ 96 لعام 2024 عن مفاجأة ربما تكون صادمة لعشاق السينما حول العالم خاصة؛ بسبب الترشيحات الرسمية لسباق الأفضل سينمائيًّا.

الأفلام الأكثر ترشيحًا

وجاء فيلمي باربي Barbie وأوبنهايمر Oppenheimer، ضمن ترشيحات جوائز الأوسكار 2024، بالإضافة إلى فيلم Killers of the Flower Moon، وتلك الأفلام حصدت معظم الترشيحات بقائمة جوائز الأوسكار، حيث يتنافس سيليان ميرفي وبرادلي كوبر على جائزة أفضل ممثل، بينما تم استبعاد مارجوت روبي عن جائزة أفضل ممثلة.

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وسيطر فيلم أوبنهايمر على ترشيحات جوائز الأوسكار، حيث حصل على 13 ترشيحًا، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل نجم لسيليان ميرفي.

فيلم Oppenheimer أوبنهايمر في الصدارة

ويتقدّم فيلم Oppenheimer أوبنهايمر، الذي يحكي سيرة مبتكر القنبلة النووية، على أفلام Poor Things (11 ترشيحًا)، وفيلم Killers of the Flower Moon (10 ترشيحات)، وBarbie (8 ترشيحات).

وحصل Oppenheimer، الذي أخرجه كريستوفر نولان، على ترشيحات في فئات أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثلة في دور مساعد، وأفضل ممثل في دور رئيسي، وعلى الرغم من تلك الترشيحات الكثيرة لفيلم واحد بالأوسكار إلا أنه أقل من الرقم القياسي الذي سجله فيلم تايتانيك في عام 1998.

باربي مفاجأة ترشيحات Oscars2024

وأوضحت “ديلي ميل” أنه تم ترشيح فيلم باربي الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العام الماضي، لثماني جوائز، لكنه وقع أيضًا ضحية لانتقادات ملحوظة من الأكاديمية خلال حفل الثلاثاء، الذي استضافه جاك كويد وزازي بيتز. ولم تترشح نجمة الفيلم مارجوت روبي لجائزة أفضل ممثلة، بينما لم تترشح جريتا جيرويج لجائزة أفضل مخرجة.

ومن بين المفاجآت الأخرى ترشيح أمريكا فيرارا لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم باربي، حيث قال النقاد: إن خطاب شخصيتها الحماسي حول الحركة النسائية قد أثار إعجاب النقاد بها، بحسب “ديلي ميل”.

ترشيح مخرجة عربية لقائمة Oscars2024

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصورة الأمريكية، قوائم ترشيحات جوائز الأوسكار في نسخته الـ96، في 23 فئة، من خلال بث مباشر على الإنترنت للممثلين زازي بيتز وجاك كويد من لوس أنجلوس، كما نقلته والقناة الرسمية للحدث ABC.

وللمرة الثانية تصل المخرجة التونسية كوثر بن هنية للقائمة القصيرة للأوسكار، إذ تنافس هذا العام في فئة أفضل فيلم وثائقي بفيلمها “بنات ألفة” الذي عرض في مهرجان كان السينمائي بدورته الأخيرة، وهو حاصل على تمويل من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وحصد عدة جوائز عالمية آخرها جائزة قناة “الشرق الوثائقية” في مهرجان البحر الأحمر ديسمبر الماضي.

وسبق لكوثر بن هنية أن نافست على جائزة أفضل فيلم أجنبي قبل 4 أعوام بفيلمها الروائي الطويل “الرجل الذي باع ظهره”.

وجاءت قائمة ترشيحات الأوسكار الـ 96 في 8 أقسام كالتالي:

أفضل ممثلة مساعدة

  • إميلي بلانت – Oppenheimer
  • دانييل بروكس – The Color Purple
  • أمريكا فيريرا – Barbie
  • جودي فوستر – Nyad
  • دافين جوي راندولف – The Holdovers

أفضل ممثل مساعد

  • ستيرلنج ك براون – American Fiction
  • روبرت دي نيرو – Killers of the Flower Moon
  • روبرت داوني جونيور – Oppenheimer
  • ريان جوسلينج – Barbie
  • مارك روفالو – Poor Things

أفضل تصميم أزياء

  • Barbie
  • Killers of the Flower Moon
  • Napoleon
  • Oppenheimer
  • Poor Things

أفضل مكياج وشعر

  • Golda
  • Maestro
  • Oppenheimer
  • Poor Things
  • Society of the Snow

أفضل فيلم live action قصير

  • The After
  • Invincible
  • Knight of Fortune
  • Red, White and Blue
  • The Wonderful Story of Henry Sugar

أفضل سيناريو مقتبس

  • American Fiction
  • Barbie
  • Oppenheimer
  • Poor Things
  • The Zone of Interest

أفضل سيناريو أصلي

  • Anatomy of a Fall
  • The Holdovers
  • Maestro
  • May December
  • Past Lives

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

  • Letter to a Pig
  • Ninety-Five Senses
  • Our Uniform
  • Pachyderme
  • War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل فيلم بين أفلام Poor Things، وPast Lives، وOppenheimer، وMaestro، وKillers of the Flower Moon، وThe Holdovers، وBarbie، وAnatomy of a Fall، وAmerican Fiction، وThe Zone of Interest، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل الأوسكار الـ 96 يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل بتقديم من جيمي كيميل.

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