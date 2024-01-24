مفاجأة بالقائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار Oscars2024

كشفت القائمة النهائية القصيرة لجوائز حفل الأوسكار الـ 96 لعام 2024 عن مفاجأة ربما تكون صادمة لعشاق السينما حول العالم خاصة؛ بسبب الترشيحات الرسمية لسباق الأفضل سينمائيًّا.

الأفلام الأكثر ترشيحًا

وجاء فيلمي باربي Barbie وأوبنهايمر Oppenheimer، ضمن ترشيحات جوائز الأوسكار 2024، بالإضافة إلى فيلم Killers of the Flower Moon، وتلك الأفلام حصدت معظم الترشيحات بقائمة جوائز الأوسكار، حيث يتنافس سيليان ميرفي وبرادلي كوبر على جائزة أفضل ممثل، بينما تم استبعاد مارجوت روبي عن جائزة أفضل ممثلة.

وسيطر فيلم أوبنهايمر على ترشيحات جوائز الأوسكار، حيث حصل على 13 ترشيحًا، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل نجم لسيليان ميرفي.

فيلم Oppenheimer أوبنهايمر في الصدارة

ويتقدّم فيلم Oppenheimer أوبنهايمر، الذي يحكي سيرة مبتكر القنبلة النووية، على أفلام Poor Things (11 ترشيحًا)، وفيلم Killers of the Flower Moon (10 ترشيحات)، وBarbie (8 ترشيحات).

وحصل Oppenheimer، الذي أخرجه كريستوفر نولان، على ترشيحات في فئات أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثلة في دور مساعد، وأفضل ممثل في دور رئيسي، وعلى الرغم من تلك الترشيحات الكثيرة لفيلم واحد بالأوسكار إلا أنه أقل من الرقم القياسي الذي سجله فيلم تايتانيك في عام 1998.

باربي مفاجأة ترشيحات Oscars2024

وأوضحت “ديلي ميل” أنه تم ترشيح فيلم باربي الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العام الماضي، لثماني جوائز، لكنه وقع أيضًا ضحية لانتقادات ملحوظة من الأكاديمية خلال حفل الثلاثاء، الذي استضافه جاك كويد وزازي بيتز. ولم تترشح نجمة الفيلم مارجوت روبي لجائزة أفضل ممثلة، بينما لم تترشح جريتا جيرويج لجائزة أفضل مخرجة.

ومن بين المفاجآت الأخرى ترشيح أمريكا فيرارا لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم باربي، حيث قال النقاد: إن خطاب شخصيتها الحماسي حول الحركة النسائية قد أثار إعجاب النقاد بها، بحسب “ديلي ميل”.

ترشيح مخرجة عربية لقائمة Oscars2024

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصورة الأمريكية، قوائم ترشيحات جوائز الأوسكار في نسخته الـ96، في 23 فئة، من خلال بث مباشر على الإنترنت للممثلين زازي بيتز وجاك كويد من لوس أنجلوس، كما نقلته والقناة الرسمية للحدث ABC.

وللمرة الثانية تصل المخرجة التونسية كوثر بن هنية للقائمة القصيرة للأوسكار، إذ تنافس هذا العام في فئة أفضل فيلم وثائقي بفيلمها “بنات ألفة” الذي عرض في مهرجان كان السينمائي بدورته الأخيرة، وهو حاصل على تمويل من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وحصد عدة جوائز عالمية آخرها جائزة قناة “الشرق الوثائقية” في مهرجان البحر الأحمر ديسمبر الماضي.

وسبق لكوثر بن هنية أن نافست على جائزة أفضل فيلم أجنبي قبل 4 أعوام بفيلمها الروائي الطويل “الرجل الذي باع ظهره”.

وجاءت قائمة ترشيحات الأوسكار الـ 96 في 8 أقسام كالتالي:

أفضل ممثلة مساعدة

إميلي بلانت – Oppenheimer

دانييل بروكس – The Color Purple

أمريكا فيريرا – Barbie

جودي فوستر – Nyad

دافين جوي راندولف – The Holdovers

أفضل ممثل مساعد

ستيرلنج ك براون – American Fiction

روبرت دي نيرو – Killers of the Flower Moon

روبرت داوني جونيور – Oppenheimer

ريان جوسلينج – Barbie

مارك روفالو – Poor Things

أفضل تصميم أزياء

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

أفضل مكياج وشعر

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

أفضل فيلم live action قصير

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

أفضل سيناريو مقتبس

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

أفضل سيناريو أصلي

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل فيلم بين أفلام Poor Things، وPast Lives، وOppenheimer، وMaestro، وKillers of the Flower Moon، وThe Holdovers، وBarbie، وAnatomy of a Fall، وAmerican Fiction، وThe Zone of Interest، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل الأوسكار الـ 96 يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل بتقديم من جيمي كيميل.