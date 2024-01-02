مقيم تعرضت مركبته لحادث بأحد المجمعات التجارية ولن تصدق ما حدث معه!

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سرد مقيم قصة موقف حدث معه في أحد المجمعات التجارية حيث تعرضت سيارته لحادث وهي في مجمع السيارات.
وقال المقيم في مقطع فيديو متداول على منصة إكس: “من أسبوع تقريبًا كنت في أحد المجمعات التجارية وبعدين فجأة لقيت جوالي بيرن من المرور على رقم 911، استغربت ليه المرور يكلمني، قال لي أنت في مجمع كذا وسيارتك في المواقف تحت مصدومة واللي صدمها واقف منتظرك انزل له.
وتابع: نقف عند هذه النقطة تحديدًا، أنتم متخيلين احنا وصلنا لدرجة إن في عمليات رقمية وبيانات يتم الاستفادة منها، أعتقد أن دولًا كثيرة في العالم ما وصلت لهذه الدرجة من رقمنة العمليات وأن يكون في ربط بين العمليات ببعضها وإن موقف بسيط زي دا يقدروا يوصلوا لصاحبه في أقرب وقت.
وأضاف: أنا نزلت لقيت الرجل اللي صدمني وقال لي أنا فضلت منتظرك فترة وحطيت رقمي واستنيتك وفي الآخر بلغت المرور.
وأردف: نصل للشق الثاني في الموضوع وهو المهم أني أتوجه بالشكر للشخص اللي صدم ووقف وأنا لا أعرفه ولا عمري شفته ويمكن ما أشوفهوش تاني أبدًا بس فعليًّا الله يبارك لك في مالك وعمرك وعيالك الله يجزاك الخير أنت واللي رباك على هذا الموقف، غيرك ممكن يصدم ويمشي.