Icon

منتخب كوريا الجنوبية ينتظر الفائز من مباراة السعودية وتايلاند Icon 5 حالات تلزم قائد المركبة بالسير على الجانب الأيمن Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon زاردون تعيد تعريف مفهوم السياحة البيئية الفاخرة في السعودية Icon وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي Icon زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تركيا Icon في 10 دقائق.. الإسعاف الطائر ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية بالجوف Icon 11 ألف وظيفة.. الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تدعم الاستثمار وخلق فرص العمل Icon سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 7.2 مليارات ريال Icon أعلى مصلى معلق يجسد أعجوبة معمارية في مكة لا مثيل لها بالعالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد التعادل مع ماليزيا بالجولة الأخيرة

منتخب كوريا الجنوبية ينتظر الفائز من مباراة السعودية وتايلاند

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥٠ مساءً
منتخب كوريا الجنوبية ينتظر الفائز من مباراة السعودية وتايلاند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد ماليزيا، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3- 3.

تقدم منتخب كوريا الجنوبية

وبدأت مباراة كوريا الجنوبية ضد ماليزيا التي أُقيمت على إستاد الجنوب بشكل سريع، وسط ضغط قوي من المنتخبين، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 21.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في هيئة سدايا

وظائف شاغرة في هيئة سدايا

منتخب غانا مهدد بتوديع كأس أمم إفريقيا

منتخب غانا مهدد بتوديع كأس أمم إفريقيا

ونجح جيونغ وو يونغ في هز الشباك برأسية رائعة، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم ضد ماليزيا بهدف.

كوريا الجنوبية ضد ماليزيا
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup

تعادل كوريا الجنوبية ضد ماليزيا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح فيصل حليم في تسجيل التعادل عند الدقيقة 51، بعدما راوغ الحارس، وتمكن عارف أيمن من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب ماليزيا الأول لكرة القدم عند الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

كوريا الجنوبية ضد ماليزيا
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

واستمرت المحاولات، قبل أن يسجل لي كانغ أين التعادل من ركلة حرة عند الدقيقة 83، وسجل سون هيونغ مين هدف التقدم لمنتخب كوريا الجنوبية من ركلة جزاء عند الدقيقة 94، وأحرز روميل موراليس التعادل في الدقيقة الأخيرة.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم رصيده إلى 5 نقاط، ليتأهل إلى الدور التالي في وصافة المجموعة الخامسة من كأس آسيا، وينتظر متصدر المجموعة السادسة بين السعودية وتايلاند في المباراة التي ستنطلق، بعد قليل.

منتخب كوريا الجنوبية
تأهل المنتخب الكوري – المصدر @afcasiancup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 
السعودية اليوم

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
السوق

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على...

السوق
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
أخبار رئيسية

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة...

أخبار رئيسية
الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار
الرياضة

الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى...

الرياضة