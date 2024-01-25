منتخب كوريا الجنوبية ينتظر الفائز من مباراة السعودية وتايلاند

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد ماليزيا، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3- 3.

تقدم منتخب كوريا الجنوبية

وبدأت مباراة كوريا الجنوبية ضد ماليزيا التي أُقيمت على إستاد الجنوب بشكل سريع، وسط ضغط قوي من المنتخبين، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 21.

ونجح جيونغ وو يونغ في هز الشباك برأسية رائعة، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم ضد ماليزيا بهدف.

تعادل كوريا الجنوبية ضد ماليزيا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح فيصل حليم في تسجيل التعادل عند الدقيقة 51، بعدما راوغ الحارس، وتمكن عارف أيمن من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب ماليزيا الأول لكرة القدم عند الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

واستمرت المحاولات، قبل أن يسجل لي كانغ أين التعادل من ركلة حرة عند الدقيقة 83، وسجل سون هيونغ مين هدف التقدم لمنتخب كوريا الجنوبية من ركلة جزاء عند الدقيقة 94، وأحرز روميل موراليس التعادل في الدقيقة الأخيرة.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم رصيده إلى 5 نقاط، ليتأهل إلى الدور التالي في وصافة المجموعة الخامسة من كأس آسيا، وينتظر متصدر المجموعة السادسة بين السعودية وتايلاند في المباراة التي ستنطلق، بعد قليل.