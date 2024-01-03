من سيحمي عرين النصر بـ كأس موسم الرياض ؟

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لمواجهة فريقي الهلال وإنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.

وستنطلق البطولة يوم 29 يناير الحالي، بلقاء قوي بين الهلال وإنتر ميامي الأمريكي بينما سيلعب النصر ضد فريق ليونيل ميسي في الأول من فبراير، بينما سيلعب الهلال ضد النصر يوم 8 فبراير قبل 7 أيام من استئناف مباريات دوري روشن.

حارس النصر الأساسي

وسيكون الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا هو حارس العالمي الأساسي في البطولة بسبب غياب الحارس الأساسي نواف العقيدي المشارك مع المنتخب السعودي حاليًّا في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم The Last Dance، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا الكابتن سالم الدوسري.

ورحب معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بقدوم نادي إنتر ميامي، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء نجوم عالميين، كما أكد معاليه أن البطولة تأتي امتدادًا للأحداث الكبيرة العالمية التي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم.