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موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٤ مساءً
موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة آرسنال ضد ليفربول مساء غد في الدور الثالث من مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023/2024.

آرسنال ضد ليفربول 

وتنطلق مباراة آرسنال ضد ليفربول غدًا في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” الإمارات” كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SPORT TV2 PORTUGAL , DIEMA SPORT 2 HD , COSMOTE SPORT 3 HD , SPILER 1 TV.

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وكان الفريقان تقابلا يوم 23 ديسمبر الماضي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1، حيث سجل لفريق آرسنال اللاعب جابرييل ماجاليس ثم تعادل المصري محمد صلاح لفريق ليفربول.

وكانت مباريات اليوم في الدور الثالث ببطولة كأس إنجلترا، انتهت بفوز كوفنتري سيتي على أكسفورد يونايتد بسداسية مقابل هدفين، فوز ليستر سيتي على ميلوول بثلاثية مقابل هدفين، فوز إيبسويتش تاون على ويمبلدون بثلاثية لهدف، فوز مايدستون على ستيفيناج بهدف دون رد.

ليفربول ضد آرسنال - 3

وفاز نيوكاسل يونايتد على سندرلاند بثلاثية دون رد.

وضمن مواجهات اليوم، فاز بلاكبيرن على كامبريدج يونايتد بخماسية مقابل هدفين، وفاز ساوثهامبتون على وال سال برباعية دون رد، وتعادل نوريتش سيتي مع بريستول روفرز بهدف لكل فريق، وفاز واتفورد على تشيسترفيلد بنتيجة 2-1، وفاز برايتون على ستوك سيتي برباعية مقابل هدفين، بينما فاز شيفيلد يونايتد على جيلينجهام برباعية دون رد، أما هال سيتي فتعادل مع فريق برمنجهام سيتي، وفاز فريق بليموث أرجايل على ساتون يونايتد بثلاثية لهدف.

وفاز بورنموث على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3-2، وتعادل نيوبورت كونتي مع فريق إيستلي بهدف لكل فريق.

وفي تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت السعودية تُقام مواجهات ” تشيلسي ضد بريستون نورث إيند، ميدلزبره ضد أستون فيلا، سوانزي سيتي ضد موركامب، شيفيلد وينزداي ضد كارديف سيتي”.

ليفربول ضد آرسنال - 3

 

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