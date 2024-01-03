موعد مباراتي النصر الوديتين في الصين

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لخوض مباراتين وديتين في جولة الصين الإعدادية وذلك في ظل توقف مباريات دوري روشن، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس أمم آسيا.

النصر في الصين

وسيواجه العالمي بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، فريقي شنغهاي الصيني وتشجيانج الصيني يومي 24 و 28 يناير على الترتيب، حيث نفدت تذاكر المباراتين وفقًا لقناة الإخبارية.

وسيغيب عن العالمي اللاعب السنغالي ساديو ماني والإيفواري سيكو فوفانا لمشاركة كل منهما مع منتخبي بلديهما في كأس الأمم الإفريقية.