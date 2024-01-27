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في الميركاتو الشتوي الحالي

ميدران يُعطل انتقال فوفانا للاتفاق

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٩ مساءً
ميدران يُعطل انتقال فوفانا للاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مصير صفقة نجم النصر، الإيفواري سيكو فوفانا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الميركاتو الشتوي الحالي.

ميدران قد يُعرقل الصفقة

وأعلن نادي الاتفاق بالأمس عن تعاقده رسميًا مع الإسباني ألفارو ميدران، قادمًا من التعاون حتى عام 2027، ما يُقلص من فرص حسم صفقة النجم النصراوي.

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ألفارو ميدران
ألفارو – المصدر @Ettifaq

وكان الاتفاق يملك مكانًا شاغرًا في الفريق، بعد رحيل النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، ليصبح انضمام سيكو فوفانا مرهونًا برحيل النجم السويدي روبن كوايسون؛ الذي أبدى موافقته على بعض العروض التي تلقاها.

سيكو فوفانا
النجم الإيفواري – المصدر @AlNassrFC

غموض مصير فوفانا

وأكدت تقارير أن النصر يرغب في الاستغناء عن خدمات فوفانا في الميركاتو الشتوي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعب أجنبي جديد في مركز قلب الدفاع، وتلقى عرض من الاتفاق وآخر من الشباب.

وشارك النجم الإيفواري في 14 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وحصل على بطاقة صفراء، كما خاض 5 لقاءات في كأس الملك، دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.

سيكو فوفانا
النجم الإيفواري – المصدر @AlNassrFC

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