أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ أول رحلة الجماهير لـ خالد بن عبدالله: سلامة قلبك يا أبو فيصل خطوات التسجيل الجديد في حساب المواطن ميدران يُعطل انتقال فوفانا للاتفاق ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال ضبط 19321 مخالفًا والداخلية تحذر من الجريمة المُخلة بالشرف لقطات للأجواء الشتوية المميزة في الواجهة البحرية بجدة الاتفاق يختتم معسكر الإمارات مبيعات يومية بـ 10 آلاف ريال في سوق الجراد ببريدة النصر يرفض رحيل خالد الغنام نهائيًا
تُخيم حالة من الغموض على مصير صفقة نجم النصر، الإيفواري سيكو فوفانا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الميركاتو الشتوي الحالي.
وأعلن نادي الاتفاق بالأمس عن تعاقده رسميًا مع الإسباني ألفارو ميدران، قادمًا من التعاون حتى عام 2027، ما يُقلص من فرص حسم صفقة النجم النصراوي.
وكان الاتفاق يملك مكانًا شاغرًا في الفريق، بعد رحيل النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، ليصبح انضمام سيكو فوفانا مرهونًا برحيل النجم السويدي روبن كوايسون؛ الذي أبدى موافقته على بعض العروض التي تلقاها.
وأكدت تقارير أن النصر يرغب في الاستغناء عن خدمات فوفانا في الميركاتو الشتوي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعب أجنبي جديد في مركز قلب الدفاع، وتلقى عرض من الاتفاق وآخر من الشباب.
وشارك النجم الإيفواري في 14 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وحصل على بطاقة صفراء، كما خاض 5 لقاءات في كأس الملك، دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.