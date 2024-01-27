ميدران يُعطل انتقال فوفانا للاتفاق

تُخيم حالة من الغموض على مصير صفقة نجم النصر، الإيفواري سيكو فوفانا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الميركاتو الشتوي الحالي.

ميدران قد يُعرقل الصفقة

وأعلن نادي الاتفاق بالأمس عن تعاقده رسميًا مع الإسباني ألفارو ميدران، قادمًا من التعاون حتى عام 2027، ما يُقلص من فرص حسم صفقة النجم النصراوي.

وكان الاتفاق يملك مكانًا شاغرًا في الفريق، بعد رحيل النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، ليصبح انضمام سيكو فوفانا مرهونًا برحيل النجم السويدي روبن كوايسون؛ الذي أبدى موافقته على بعض العروض التي تلقاها.

غموض مصير فوفانا

وأكدت تقارير أن النصر يرغب في الاستغناء عن خدمات فوفانا في الميركاتو الشتوي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعب أجنبي جديد في مركز قلب الدفاع، وتلقى عرض من الاتفاق وآخر من الشباب.

وشارك النجم الإيفواري في 14 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وحصل على بطاقة صفراء، كما خاض 5 لقاءات في كأس الملك، دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.