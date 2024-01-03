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ضمن منافسات دوري روشن

ميندي يُنافس حارس الشباب على الأفضل في ديسمبر

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢٧ مساءً
ميندي يُنافس حارس الشباب على الأفضل في ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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يُنافس حارس مرمى النادي الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي، حارس الشباب، الكوري الجنوبي كيم سيونغ غيو، على جائزة الأفضل في شهر ديسمبر.

ميندي وحارس الشباب يتنافسان

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن ترشيح ميندي وكيم سيونغ لجائزة أفضل حارس في شهر ديسمبر، وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس”، مع الاختيارات، مشيدة بمستوى الثنائي مؤخرًا.

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إدوارد ميندي
ميندي – المصدر @ALAHLI_FC

ومنحت الجماهير 65.6% من الأصوات لصالح ميندي، مقابل 34.4% لكيم سيونغ، وأعرب مشجعو الليوث عن سعادتهم باختيار حارس الشباب من قبل اللجنة الفنية لدوره الكبير مع الفريق، وبات اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

حارس الشباب كيم سيونغ غيو
كيم سيونغ – المصدر @AlShababSaudiFC

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ19، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 40 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح بـ29 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق والوحدة، ثم الخليج برصيد 22 نقطة، والشباب بـ21 نقطة.

ويقع الأخدود في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ثم الرائد بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرياض، ثم الطائي برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ14 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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