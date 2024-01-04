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نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

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يشهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 جلسة حوارية بشأن خدمات الجوازات لضيوف الرحمن، يتحدث فيها اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع نائب مدير عام الجوازات.

خدمات الجوازات

وتقام الجلسة يوم الأربعاء المقبل 10 يناير من الساعة الثانية والربع إلى الثانية والنصف مساء، وتأتي الجلسة الحوارية بعنوان “خدمات الجوازات لضيوف الرحمن في الحج “.

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ويمكن التسجيل وحضور المؤتمر، من خلال الرابط التالي: هنا.

 

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