سوق الأولين تجربة ثقافية فريدة من نوعها تحاكي أصالة نجد خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي 30 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 2503 أفراد من منسوبي الأمن العام وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
يشهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 جلسة حوارية بشأن خدمات الجوازات لضيوف الرحمن، يتحدث فيها اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع نائب مدير عام الجوازات.
وتقام الجلسة يوم الأربعاء المقبل 10 يناير من الساعة الثانية والربع إلى الثانية والنصف مساء، وتأتي الجلسة الحوارية بعنوان “خدمات الجوازات لضيوف الرحمن في الحج “.
ويمكن التسجيل وحضور المؤتمر، من خلال الرابط التالي: هنا.