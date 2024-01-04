ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي

يحظى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، مهدي طارمي، باهتمام ناديين سعوديين، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عرضان أمام مهدي طارمي

وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن هناك ناديين من دوري روشن السعودي، على استعداد لتقديم عرض أكثر من 10 ملايين يورو، لإقناع مهدي طارمي بمغادرة بورتو.

وارتبط اسم مهدي طارمي بأكثر من ناد سعودي، حيث حاول الهلال التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي، فيما تُشير التقارير إلى أن الأهلي والشباب، يسعيان للتوقيع معه في يناير الحالي.

وينتهي عقد طارمي صاحب الـ31 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو في يونيو عام 2024، الأمر الذي قد يدفع إدارة النادي البرتغالي لبيعه في يناير، بدلًا من رحيله بالمجان في الصيف.

الأهلي والشباب يسعيان لتدعيم صفوفهما

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث يُعاني في مركز المهاجم، لغياب البرازيلي فيرمينو عن هز الشباك، فيما يمر الشباب بفترة صعبة على الصعيد الهجومي، ما أثر على نتائجه.