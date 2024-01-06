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استعجل العودة ما تسبب في انتكاسة

نبأ سعيد لجماهير الهلال.. اقتراب عودة متعب المفرج

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
نبأ سعيد لجماهير الهلال.. اقتراب عودة متعب المفرج
المواطن - فريق التحرير

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تحدد موعد عودة مدافع الهلال متعب المفرج، إلى التدريبات الجماعية للزعيم، بعد غياب طويل عن الملاعب، مع تبقي أشهر قليلة على نهاية عقده.

ويبتعد المفرج عن الهلال منذ مايو 2022، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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وقال غرم العمري، وكيل أعمال المفرج، في تصريح صحفي: ” اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، مع عودة الفريق من الإجازة بسبب فترة التوقف الدولي”.

وأضاف: “إنه يخوض تدريبات التقوية النهائية ضمن البرنامج التأهيلي، وسوف يصبح جاهزًا بشكل كامل لدخول التدريبات مع زملائه الأسبوع المقبل”.

نشكر مسؤولي الهلال

متعب المفرج

وأوضح: “مسؤولو الهلال حريصون على أن تكون جاهزية المفرج كاملة، قبل خوض التدريبات، ونشكرهم على كل ما يقدمونه للاعب”.

وعن سبب التأخر في عودة المفرج، علق: “لقد استعجل العودة بعد الخضوع لعملية الرباط الصليبي، ما تسبب في انتكاسة”.

وأنهى حديثه: “كانت رحلته الأخيرة إلى قطر من أجل متابعة برنامج التأهيل، والاطمئنان على الإصابة من قبل الطبيب الذي أجرى له الجراحة”.

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