نجم بايرن ميونخ يرحب بالانتقال لـ دوري روشن

كشفت تقارير إعلامية ألمانية، أن أحد نجوم فريق بايرن ميونخ الألماني يُرحب بالانتقال لـ دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رغبة نجم بايرن ميونخ

وقال الإعلامي الرياضي الألماني ” فلوريان بلتنبرج” الصحفي بقناة سكاي سبورتس عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” الكاميروني تشوبو موتينج لا يستبعد مغادرة البايرن في يناير، رغم نية النادي في الإبقاء عليه وكذلك حب زملائه في بقائه”.

وأضاف بلتنبرج: “موتينج يرغب في الرحيل كصفقة انتقال حر في صيف العام الحالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي يريد ضمه، لكنه يحبذ الانضمام إما لدوري روشن أو للدوري القطري”.

وسبق لـ موتينج اللعب في صفوف شالكة وماينز وهامبورغ وستوك سيتي الإنجليزي وانضم لـ بايرن ميونخ في عام 2020.

ألقاب موتينج

وحقق موتينج صاحب الـ 34 عامًا 6 ألقاب مع البايرن خلال 4 سنوات.