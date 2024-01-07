نصيحة ذهبية لمن يفشلون في إنقاص الوزن

نصح أستاذ وعالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من يعانون من مشاكل في إنقاص الوزن أو التحكم في مستوى السكر في الدم بالتوقف عن تناول المعجنات وكافة منتجات الدقيق لمدة شهر.

مقاطعة الخبز والمعجنات

وقال الخضيري: عندما يثبت وزنك أو تعجز عن الحمية أو تعاني من عدم التحكم بالسكّر (عدم نزول السكر رغم أخذ العلاجات) أو لديك مقاومة أنسولين، جرب ولمدة شهر تقطع المعجنات والخبز وكل منتجات الدقيق سواء الأبيض أو البر وأي شيء يدخل في صناعته القمح ومشتقاته أيًا كانت وسترى النتيجة.

علامات مقاومة الأنسولين

وفي وقت سابق أوضح استشاري غدد الصماء والسكري الدكتور فائز حسن، أن من بين علامات وأعراض مقاومة الأنسولين ما يلي: