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نصيحة ذهبية لمن يفشلون في إنقاص الوزن

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٤٣ مساءً
نصيحة ذهبية لمن يفشلون في إنقاص الوزن
المواطن - فريق التحرير

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نصح أستاذ وعالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من يعانون من مشاكل في إنقاص الوزن أو التحكم في مستوى السكر في الدم بالتوقف عن تناول المعجنات وكافة منتجات الدقيق لمدة شهر.

مقاطعة الخبز والمعجنات

وقال الخضيري: عندما يثبت وزنك أو تعجز عن الحمية أو تعاني من عدم التحكم بالسكّر (عدم نزول السكر رغم أخذ العلاجات) أو لديك مقاومة أنسولين، جرب ولمدة شهر تقطع المعجنات والخبز وكل منتجات الدقيق سواء الأبيض أو البر وأي شيء يدخل في صناعته القمح ومشتقاته أيًا كانت وسترى النتيجة.

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علامات مقاومة الأنسولين

وفي وقت سابق أوضح استشاري غدد الصماء والسكري الدكتور فائز حسن، أن من بين علامات وأعراض مقاومة الأنسولين ما يلي:

  • زيادة الوزن، إذ تجعل مقاومة الأنسولين بالجسم صعوبة على التحكم في مستويات السكر في الدم، والتي تزيد من فرص اكتساب المزيد من الكيلوجرامات.
  • انخفاض مستويات الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية، فالأنسولين يحفز امتصاص الجلوكوز من قبل خلايا الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية، مقاومة الأنسولين للجسم لا تسمح بفعل الشيء نفسه، مما يؤدي إلى انخفاض الكوليسترول الجيد وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.
  • ارتفاع ضغط الدم، فمقاومة الأنسولين تقلل الاتصال بين الخلايا في الجسم، بما في ذلك إشارات تنظيم ضغط الدم وبالتالي قد يؤدي على ارتفاع ضغط الدم.
  • أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ وجدت دراسة نشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية أن النساء المصابات بمقاومة الأنسولين لديهن خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب، كما أنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
  • ظهور بقع داكنة على بعض مناطق الجسم، فالأشخاص المصابون بهذا المرض قد يصابون بحالة جلدية حيث تظهر بقع مخملية داكنة على الظهر والرقبة والفخذ والإبط.
  • العطش الشديد أكثر من المعتاد.

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