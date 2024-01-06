نيوكاسل يونايتد يصعد للدور الرابع في كأس إنجلترا

صعد الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد إلى الدور الرابع من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه اليوم على جاره سندرلاند بثلاثية دون رد.

نيوكاسل ضد سندرلاند

وسجل لفريق نيوكاسل كل من ” دانيال بالار لاعب سندرلاند بالخطأ في مرماه، السويدي ألكسندر إيزاك هدفين” في الدقائق الـ 35 والـ47 والـ91.

وكانت مباريات اليوم في الدور الثالث ببطولة كأس إنجلترا، انتهت بفوز كوفنتري سيتي على أكسفورد يونايتد بسداسية مقابل هدفين، فوز ليستر سيتي على ميلوول بثلاثية مقابل هدفين، فوز إيبسويتش تاون على ويمبلدون بثلاثية لهدف، فوز مايدستون على ستيفيناج بهدف دون رد.

وفاز نيوكاسل يونايتد على سندرلاند بثلاثية دون رد.

مواجهات السبت

وتُقام حاليًا مواجهات ” بلاكبيرن روفرز ضد كامبريدج يونايتد، ساوثهامبتون ضد وال سال، نوريتش سيتي ضد بريستول روفرز، واتفورد ضد تشسترفيلد، ستوك سيتي ضد برايتون، جيلينجهام ضد شيفيلد يونايتد، هال سيتي ضد برمنجهام سيتي، بليموث ضد ساتون يونايتد، كورينز بارك رينجرز ضد بورنموث، نيوبورت كونتي ضد إيستلي”.

وفي تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت السعودية تُقام مواجهات ” تشيلسي ضد بريستون نورث إيند، ميدلزبره ضد أستون فيلا، سوانزي سيتي ضد موركامب، شيفيلد وينزداي ضد كارديف سيتي”.