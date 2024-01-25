هاكثون المسؤولية المجتمعية يختتم فعالياته بإعلان الفائزين وتكريمهم

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس 13 رجب 1445 الموافق 25 يناير 2024م، الحفل الختامي لفعاليات هاكثون المسؤولية المجتمعية النسخة الثانية الذي نظمته جمعية المسؤولية المجتمعية في جامعة الفيصل بالرياض برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من 15 جامعة سعودية للمنافسة على 4 مسارات: اجتماعي ورياضي وتقني والطاقة.

وذلك في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر في قاعة السيوار بفندق كراون بلازا الرياض بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت مشاري آل سعود نائبة رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير، ورئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية الأستاذ سعود السبيعي، والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله المهنا، وممثلي وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وممثلي الجامعات المشاركة والطلاب والطالبات ومندوبين عن الجهات الراعية والداعمة. بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإعلامية وممثلي وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الناشطين فيها.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، ثم كلمة الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية الأستاذ عبدالله المهنا رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد وبالحضور وشكرهم على التواجد والمشاركة، مؤكدًا على أهمية مواكبة رؤية المملكة 2030 من قبل كافة القطاعات بفعاليات ومبادرات تحقق مستهدفات هذه الرؤية الطموحة وتعزز مكانة المملكة الرائدة في مجال التقنية منها فعاليات هاكثون الذي تكرر هذا العام بعد نجاحه العام الماضي ولقي إقبالًا كبيرًا من الجامعات والمشاركين والمشاركات الذين تنامى عددهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي وعاقدين العزم على تنظيمه في الأعوام القادمة.

ثم ختم كلمته بالشكر لصاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان الرئيس الفخري للجمعية وشكر كذلك الجامعات ووزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكافة الرعاة والداعمين، تلا ذلك فلم تعريفي عن جمعية المسؤولية المجتمعية، ثم كلمة الجمعية ألقاها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود السبيعي تناول فيها تاريخ وجهود وإنجازات الجمعية وتطلعاتها المستقبلية التي تواكب رؤية المملكة 2030، وشكر أيضًا صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان والشركاء والرعاة والداعمين واللجنة الإعلامية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بعد ذلك تم عرض فيلم عن الهاكثون يرصد انطباع المشاركين والمشاركات والجولات التنافسية التي مروا بها. بعد ذلك تم تكريم الشركاء والرعاة والداعمين، وهم: وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة الفيصل وجامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وأرامكو وكاتريو وتحكم ومصادر الجزيرة ولو بريف وسايت والخطوط الحديدية السعودية سار والجزيرة للسيارات وشركة تيك شوب السعودية للتقنية وسكوب.

كذلك تم تكريم رئيس اللجنة الإعلامية للهاكثون د. تركي العيار وأيضًا مذيعي الحفل الأستاذة مريم القحطاني والأستاذ محمد العرفج، بالإضافة إلى الجهات الإعلامية التالية:

وكالة الأنباء السعودية (واس) والقناة السعودية الأولى وقناة الإخبارية وإذاعة الرياض وإذاعة جدة وإذاعة الإخبارية وإذاعة القرآن الكريم وإذاعة نداء الإسلام وقناة العربية وقناة المجد. كما تم تكريم الصحف التالية: الرياض والجزيرة وسبق والرأي والمواطن وخبر وأخبار والمجد وصراحة وسهم، ووكالة بث الإعلامية.

بعد ذلك تم إعلان الفائزين وتكريمهم وهم:

الفائز الأول: مشروع رؤوف وقدم له 30 ألف ريال.

الفائز الثاني: مشروع زاد وقدم له 20 ألف ريال.

الفائز الثالث: جلنت Glint وقدم له 10 آلاف ريال

وبعد نهاية التكريم تم تقديم العضوية الشرفية لجمعية المسؤولية المجتمعية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز. بعدها قام سموه يرافقه رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية أ. سعود السبيعي ومديرها التنفيذي أ. عبدالله المهنا ود. تركي العيار رئيس اللجنة الإعلامية للهاكثون وممثلي القطاعات المشاركة والداعمة بجولة على جناح المشاركين والمشاركات في فعاليات الهاكثون والاطلاع على مشاريعهم، ثم غادر سموه مقر الحفل، وتوجه الحضور لتناول مأدبة الغداء التي أعدتها الجمعية في ختام هذه المناسبة.