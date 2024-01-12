هدايا خاصة لجماهير افتتاح كأس آسيا 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهدايا التي تم تحضيرها من قبل إدارة ملعب لوسيل في قطر للجماهير الحاضرة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين منتخبي قطر ولبنان.

وظهر في مقطع الفيديو كراسي ملعب لوسيل وهي بها علم قطر وبعض الهدايا لتشجيع الجماهير على الحضور لمنافسات البطولة.

وتُقام مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر ولبنان على ملعب لوسيل.