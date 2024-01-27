هل يحضر نيمار افتتاح ملعب الهلال؟

آرسنال ويوفنتوس يسعيان لضم سافيتش لقطات مثيرة من فورمولا الدرعية بعدسة “المواطن” إحباط تهريب 380 كيلو قات وضبط 20 ألف قرص أمفيتامين في الشرقية وجازان رحيل كلوب قد يُقرب محمد صلاح من دوري روشن تفاصيل 9 تطبيقات مميزة في هاكثون المسؤولية المجتمعية موعد مباراة الأهلي اليوم ضد ووهان والقنوات الناقلة الخواضة ممنوعة لـ 4 فئات مرضية روما يستهدف التعاقد مع كلوب أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ أول رحلة الجماهير لـ خالد بن عبدالله: سلامة قلبك يا أبو فيصل
تُسيطر حالة من الجدل بشأن إمكانية تواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار في افتتاح ملعب الهلال الجديد.
وقال الإعلامي عايد العليوي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “غير صحيح خبر تواجد نيمار في افتتاح ملعب الهلال أمام إنتر ميامي الأمريكي؛ وسيُكمل برنامجه العلاجي في بلاده”.
وانضم نيمار إلى الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2025، وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي.
ومن المقرر أن يُدشن ملعب الهلال “المملكة أرينا”، بمواجهة تاريخية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2023.
وستُقام 3 مباريات فقط في كأس موسم الرياض 2023، وستكون البداية بمباراة الهلال ضد إنتر ميامي، ثم يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأمريكي، وسيكون الختام بديربي الرياض.