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خلال مواجهة إنتر ميامي

هل يحضر نيمار افتتاح ملعب الهلال؟

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٧ مساءً
هل يحضر نيمار افتتاح ملعب الهلال؟
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الجدل بشأن إمكانية تواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار في افتتاح ملعب الهلال الجديد.

نيمار لن يحضر الافتتاح

وقال الإعلامي عايد العليوي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “غير صحيح خبر تواجد نيمار في افتتاح ملعب الهلال أمام إنتر ميامي الأمريكي؛ وسيُكمل برنامجه العلاجي في بلاده”.

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نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وانضم نيمار إلى الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2025، وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي.

نيمار
النجم البرازيلي

افتتاح ملعب الهلال بمواجهة إنتر ميامي

ومن المقرر أن يُدشن ملعب الهلال “المملكة أرينا”، بمواجهة تاريخية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2023.

وستُقام 3 مباريات فقط في كأس موسم الرياض 2023، وستكون البداية بمباراة الهلال ضد إنتر ميامي، ثم يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأمريكي، وسيكون الختام بديربي الرياض.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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