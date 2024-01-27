هل يحضر نيمار افتتاح ملعب الهلال؟

تُسيطر حالة من الجدل بشأن إمكانية تواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار في افتتاح ملعب الهلال الجديد.

نيمار لن يحضر الافتتاح

وقال الإعلامي عايد العليوي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “غير صحيح خبر تواجد نيمار في افتتاح ملعب الهلال أمام إنتر ميامي الأمريكي؛ وسيُكمل برنامجه العلاجي في بلاده”.

وانضم نيمار إلى الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2025، وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي.

افتتاح ملعب الهلال بمواجهة إنتر ميامي

ومن المقرر أن يُدشن ملعب الهلال “المملكة أرينا”، بمواجهة تاريخية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2023.

وستُقام 3 مباريات فقط في كأس موسم الرياض 2023، وستكون البداية بمباراة الهلال ضد إنتر ميامي، ثم يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأمريكي، وسيكون الختام بديربي الرياض.