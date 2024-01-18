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بعد تعافيه من الإصابة

هل يعود أوسبينا لقائمة النصر؟

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٠ مساءً
هل يعود أوسبينا لقائمة النصر؟
المواطن - فريق التحرير

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أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بشأن إمكانية عودة حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، لقائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يناير الحالي.

الحربي يؤكد عدم تسجيل أوسبينا

وأشار الإعلامي علي الحربي، إلى أن نادي النصر لن يقوم بتسجيل أوسبينا في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لافتًا إلى أن هذا الأمر مؤكد.

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وتابع علي الحربي حديثه بشأن الحارس الكولومبي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل: “ما يُقال حول هذا الموضوع غير صحيح جملة وتفصيلًا”.

أوسبينا
الحارس الكولومبي – المصدر @AlNassrFC

وأكدت تقارير خلال اليومين الماضيين، أن إدارة النصر تعتزم تسجيل أوسبينا، وفي حالة رحيله، ستتعاقد مع حارس مرمى عربي، وهو الأمر الذي أثار غضب الجماهير، نظرًا لابتعاد الحارس الكولومبي عن المباريات منذ عام.

وخرج أوسبينا صاحب الـ35 عامًا، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ إصابته قبل عام تقريبًا، وينتهي عقده شهر يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًّا؛ دون الحصول على موافقة العالمي.

اصابة حارس النصر أوسبينا
إصابة الحارس الكولومبي – المصدر @SPL

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.

النصر في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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