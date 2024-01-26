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بعد استبعاده من كأس آسيا 2023

هل يعود عمر السومة للمنتخب السوري؟

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٤٧ مساءً
هل يعود عمر السومة للمنتخب السوري؟
المواطن - فريق التحرير

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تراجع مهاجم العربي القطري، عمر السومة، عن قراره باعتزال اللعب الدولي مع المنتخب السوري الأول لكرة القدم، بعد أزمة استبعاده من قائمة كأس آسيا 2023.

استبعاد مفاجئ للسومة

وكان المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، قد فاجأ الجماهير باستبعاد عمر السومة من قائمة سوريا في كأس آسيا 2023، ليعلن مهاجم العربي القطري اعتزاله اللعب الدولي.

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عمر السومة لاعب منتخب سوريا
السومة

عمر السومة يتراجع

وأكد السومة في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا، تراجعه عن الاعتزال الدولي، وقدم اعتذاره لمسؤولي الاتحاد السوري لكرة القدم؛ مشددًا على أن قراره كان ردة فعل لاستبعاده؛ لحزنه الشديد آنذاك.

وجاءت تصريحات عمر السومة، بعد التأهل التاريخي للمنتخب السوري الأول لكرة القدم لدور الـ16 بكأس آسيا، للمرة الأولى، حيث أكد أنه كان يُريد التواجد مع اللاعبين ومشاركتهم فرحة الصعود.

عمر السومة
عمر

وتفاعلت الجماهير مع تصريحات السومة، وأبدى البعض منهم تعاطفه معه، خاصة أنه يُعد واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب، فيما أشاد البعض الآخر بتاريخه، وطالبوا بعدم عودته؛ لأنه لم يُقدم الأداء المنتظر مع سوريا.

ويتوقع ألا يعود عمر السومة لتشكيلة هيكتور كوبر، خاصة أنه سبق وصرح أنه لا يُفيد المنتخب السوري الأول لكرة القدم، مبديًا تفهمه لحزن وغضب اللاعب لاستبعاده من القائمة.

السومة قبل مباراة سوريا وفلسطين
السومة

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