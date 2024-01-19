هل يغيب كريستيانو رونالدو عن مواجهة ميسي؟

تُخيم حالة من الغموض بشأن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة مع النصر ضد إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

النصر ضد إنتر ميامي

وتشهد منافسات كأس موسم الرياضي، مشاركة النصر والهلال وإنتر ميامي، خلال الفترة من 29 يناير وحتى 8 فبراير، وسيكون صدام العالمي ضد الفريق الأمريكي، في الأول من فبراير.

كريستيانو رونالدو قد يغيب

وأكدت تقارير أن كريستيانو رونالدو يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة راحة قد تصل إلى أسبوعين، لتُصبح مشاركته في جولة النصر بالصين غير مؤكدة، بجانب احتمالية غيابه عن مواجهة ميسي.

وغاب كريستيانو رونالدو عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال اليومين الماضيين، واكتفى بأداء جلسات لياقية بسيطة، فيما لم يُعلق العالمي على إصابة نجمه حتى الآن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لخوض وديتين في جولته بالصين، حيث سيُلاقي شنغهاي شينهوا، يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.