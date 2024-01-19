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ضمن منافسات كأس موسم الرياض

هل يغيب كريستيانو رونالدو عن مواجهة ميسي؟

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١١ مساءً
هل يغيب كريستيانو رونالدو عن مواجهة ميسي؟
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض بشأن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة مع النصر ضد إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

النصر ضد إنتر ميامي

وتشهد منافسات كأس موسم الرياضي، مشاركة النصر والهلال وإنتر ميامي، خلال الفترة من 29 يناير وحتى 8 فبراير، وسيكون صدام العالمي ضد الفريق الأمريكي، في الأول من فبراير.

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النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

كريستيانو رونالدو قد يغيب

وأكدت تقارير أن كريستيانو رونالدو يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة راحة قد تصل إلى أسبوعين، لتُصبح مشاركته في جولة النصر بالصين غير مؤكدة، بجانب احتمالية غيابه عن مواجهة ميسي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وغاب كريستيانو رونالدو عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال اليومين الماضيين، واكتفى بأداء جلسات لياقية بسيطة، فيما لم يُعلق العالمي على إصابة نجمه حتى الآن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لخوض وديتين في جولته بالصين، حيث سيُلاقي شنغهاي شينهوا، يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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