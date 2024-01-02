هيئة الصحة العامة تعلن توفر لقاح كوفيد 19 المطور

أعلنت هيئة الصحة العامة، اليوم الثلاثاء، عن توفر لقاح كوفيد 19 المطور للوقاية من مضاعفات فيروس كورونا.

فعالية اللقاح المطور

وأوضحت الهيئة، أن فعالية اللقاح المطور، تشمل المتحورات السائدة ومتاح للفئة العمرية 18 عامُا فأكبر وينصح به للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

أولوية تلقي اللقاح للفئات التالية:

– كل من بلغ 20 عامًا وأكثر

– الحوامل

– الممارسين الصحيين الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى

– المصابين بأمراض مزمنة