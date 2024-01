وجهة كريم بنزيما المقبلة في حال غادر الاتحاد

يُعاني اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، من توتر للعلاقة مع جماهير النادي؛ وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

وكانت بعض جماهير العميد طالبت برحيل بنزيما، وذلك بعد الخسارة من النصر بنتيجة 5- 2 في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن.

وقال الإعلامي الرياضي التركي “أكرم كونور” والمتخصص في أخبار سوق الانتقالات: إن بنزيما يجذب اهتمام بعض الأندية الأمريكية والأوروبية.

وقيل إن النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية طلب رحيل كل من “عبدالله المعيوف، رومارينيو، حمدالله، كورونادو، حسن كادش، مدالله العليان، مارسيلو جروهي”.

وطلبت فئات عريضة من جماهير العميد رحيل اللاعب الفرنسي مقابل الإبقاء على حمدالله وهو ما أثار غضب اللاعب الفرنسي.

