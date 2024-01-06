وجهة ليجا تستهدف دعم السياحة المستدامة في السعودية

كشف مشروع نيوم عن “ليجا” كوجهة سياحية جديدة في شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث تضم منطقة Leyja ثلاثة فنادق مختلفة من تصميم مهندسين معماريين مشهورين عالميًا، وتقع في وادي قديم تتدلى منه الجبال التي يبلغ ارتفاعها 400 متر.

دعم السياحة المستدامة

ويشمل المشروع، فندقًا مذهلًا من تصميم كريس فان دوين، وفندقًا ذا مرايا من تصميم شون كيلا، وفندقًا صخريًا عموديًا من تصميم ماريو كوتشينيلا، في محاولة لدعم السياحة المستدامة، حيث تعد الوجهة جزءًا رئيسيًا من رؤية السعودية 2030، بحسب موقع “أرك ديلي” المختص بشؤون المعمار.

ويدعم مشروع ليجا فكرة السياحة المستدامة من خلال التركيز الأساسي للحفاظ على الطبيعة، ومن المقرر أن تظل 95% من الطبيعة في Leyja دون مساس، بهدف دمج تقنيات البناء الصديقة للبيئة التي تمتزج مع المناظر الطبيعية.

أهم الأنشطة السياحية في ليجا

تعد المرافق الصحية والمسابح اللامتناهية فوق أسطح الفنادق الثلاثة من الميزات الرئيسية أيضًا. حيث ينتظر الضيوف جولات مشي واسعة النطاق بصحبة مرشدين في الوادي، ومسارات المشي لمسافات طويلة وسط المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة، مع توفير ركوب الدراجات الجبلية وتسلق الجبال لأولئك الذين يبحثون عن المغامرة.

وجرى تصميم أولى هذه الفنادق بطريقةٍ مبتكرة لعشاق المغامرات الشيقة، حيث تتدرج أجزاؤه صعودًا على حواف الوادي بانسجامٍ كاملٍ مع التضاريس الطبيعية المحيطة دون إحداث تغييرات في معالمها، وسيتيح الفندق بموقعه الفريد على قمة الوادي وجنباته المجال لممارسة رياضة تسلق الصخور، وغيرها من التجارب المثيرة في المنطقة المحيطة.

تصاميم فندقية مختلفة

وستوفر الفنادق الثلاثة المصممة بعناية إجمالي 120 غرفة وجناحًا، مقسمة بالتساوي مع 40 مفتاحًا لكل منها. تم تصميم كل فندق لجمهور مختلف، أحدهما يخدم الضيوف المغامرين وهو مصمم ليتناغم مع التضاريس الطبيعية، والثالث بمثابة بوابة لاستكشاف منطقة Leyja، والملكية الثالثة بمثابة ملاذ صحي.

وتستهدف الفنادق جذب محبي المغامرة، ويتميز الموقع الفريد للتصميم بقمة الجرف وجوانب الوادي، مما يشجع المغامرين على تجربة المنطقة المحيطة. ويعد الموقع الفريد لمشروع ليجا بمثابة ملاذ يركز على الرفاهية، ويتميز بتصميم خارجي عاكس يعكس المناظر الطبيعية المحيطة وجدران الوادي. يتيح هذا التصميم للوادي أن يتقاطع مع قلب المنشأة، مما يخلق تجربة مميزة للزائر.

وتعد ليجا هي أحدث مشروع تطوير لشركة نيوم وتأتي بعد الإعلان عن المناطق الرئيسية للمشروع، بما في ذلك جزيرة سندالة الفاخرة؛ ومدينة THE LINE، وتروجينا، وأوكساجون، وهي المدينة الصناعية التي تعد موطن الصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم.