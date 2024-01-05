ورشة تدريبية عن بناء الحبكة والشخصيات في النص المسرحي منافسة قوية من ناديين بـ دوري روشن لضم نجم النصر عبدالعزيز بن سعود يرعى ختام كأس العلا للصقور كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة الاتحاد حساب المواطن : أفصحوا عن دخل حافز للتابع مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع فاران لـ النصر أو الاتحاد القبض على شخص لقيادته بتهور وصدم مركبات ومحاولة دهس في الرياض تقارير إنجليزية : ستيفن جيرارد مهدد بالإقالة من تدريب الاتفاق موعد مبارة إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس
أقام مهرجان “أندية الهواة المسرحي” في نسخته الأولى، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، اليوم الجمعة، الورشة التدريبية الأولى عن “بناء الحبكة والشخصيات في النص المسرحي” قدمها الكاتب المسرحي والسيناريست عباس الحايك.
وتهدف الورشة التي تستمر حتى الأحد القادم إلى تناول مفهوم النص المسرحي وعناصره، والخطوة الأولى للنص ومصادرها إلى جانب ابتكار وأبعاد الشخصية الدرامية، وأشكال الحوار ووظيفته الدرامية، بالإضافة إلى مراحل وعناصر البناء الدرامي، وشكل الكتابة المسرحية، فضلًا عن أنواع النصوص المسرحية، والتدرب على كتابة نص مسرحي.
ويتضمن المهرجان المقام بمسرح جامعة الملك سعود خلال الفترة من 4 إلى 12 من يناير عدة برامج ثقافية وتدريبية، إضافةً إلى 8 عروض مسرحية تتنافس على 12 جائزة، والتي تهدف الهيئة من خلالها لتمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروضٍ مسرحية مميزة في إطار تنافُسيّ، وخلق بيئةٍ داعمةٍ ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ لزيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي، وإثراء المشهد الثقافي والفني بالمملكة.