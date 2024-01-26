وصل إلى الرياض قادمًا من الصين .. موعد مباراة النصر وإنتر ميامي

عادت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى الرياض مساء اليوم، وذلك بعد تأجيل مباراتيها الوديتين في معسكر الصين خلال الأيام القليلة الماضية.

النصر وإنتر ميامي

ونشر الحساب الرسمي لفريق أصفر الرياض عبر منصة “إكس” لقطات من وصول بعثة أصفر العاصمة إلى المملكة.

وسيواجه العالمي، فريق إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض مساء الخميس المقبل 1 فبراير حيث تنطلق مباراة النصر وإنتر ميامي في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، كما تُبث المباراة عبر قناة MBC وSSC تطبيق DAZN.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن حزنه الشديد، وذلك بعد تأجيل مباريات الفريق الودية في الصين.

وقال رونالدو في مقطع فيديو مصور: “كما تعلمون هناك بعض الأشياء في كرة القدم التي لا يُمكن التحكم فيها، أشعر أنني في بيتي منذ أن وصلت إلى الصين، ولكن أعتذر حقًّا للمشجعين الصينيين على عدم قدرتي على اللعب بسبب الإصابة”.

وتابع النجم البرتغالي: “سوف أعود أنا وفريقي مرة أخرى إلى الصين للعب وأجعل الشعب الصيني سعيدًا، هذا هو هدفي لأني أحب أن ألعب من أجلكم”.