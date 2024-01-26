الزكاة تصدر القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في السعودية وصل إلى الرياض قادمًا من الصين .. موعد مباراة النصر وإنتر ميامي تحذير لسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ بمكة: أمطار وعواصف موعد مباراتي السبت في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة تعطل مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين حول العالم فريق كامل يغيب عن الهلال أمام إنتر ميامي وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف هطول الأمطار وإزالة الصخور شركة تنفيذ تعلن عن 100 وظيفة
عادت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى الرياض مساء اليوم، وذلك بعد تأجيل مباراتيها الوديتين في معسكر الصين خلال الأيام القليلة الماضية.
ونشر الحساب الرسمي لفريق أصفر الرياض عبر منصة “إكس” لقطات من وصول بعثة أصفر العاصمة إلى المملكة.
وسيواجه العالمي، فريق إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض مساء الخميس المقبل 1 فبراير حيث تنطلق مباراة النصر وإنتر ميامي في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، كما تُبث المباراة عبر قناة MBC وSSC تطبيق DAZN.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن حزنه الشديد، وذلك بعد تأجيل مباريات الفريق الودية في الصين.
وقال رونالدو في مقطع فيديو مصور: “كما تعلمون هناك بعض الأشياء في كرة القدم التي لا يُمكن التحكم فيها، أشعر أنني في بيتي منذ أن وصلت إلى الصين، ولكن أعتذر حقًّا للمشجعين الصينيين على عدم قدرتي على اللعب بسبب الإصابة”.
وتابع النجم البرتغالي: “سوف أعود أنا وفريقي مرة أخرى إلى الصين للعب وأجعل الشعب الصيني سعيدًا، هذا هو هدفي لأني أحب أن ألعب من أجلكم”.