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وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٣ مساءً
وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مراجع داخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الهندسة، علوم الكمبيوتر، إدارة الإنشاءات، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– أخصائي الإعلام والاتصال المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة، الإعلان، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مهندس مشروع أول/ الكهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 مارس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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