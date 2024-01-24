وظائف شاغرة في شركة أرامكس

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من جدة، والدمام.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– تنفيذي تطوير الأعمال (جدة).
– تنفيذي تطوير الأعمال (الدمام).
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)