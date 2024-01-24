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وظائف شاغرة في شركة أرامكس

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة أرامكس
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– تنفيذي تطوير الأعمال (جدة).

– تنفيذي تطوير الأعمال (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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