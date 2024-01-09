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وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٦ مساءً
وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.

– رئيس مكافحة الحرائق: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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