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وظائف شاغرة في هيئة الصحة العامة

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢١ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة الصحة العامة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الصحة العامة

وأبرزت هيئة الصحة العامة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات).

– مدير إدارة الأمراض الغير سارية: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الطب الوقائي، الصحة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الصحة العامة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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