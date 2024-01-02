وظائف شاغرة في هيئة الصحة العامة

الاختبارات اللياقية مستمرة للاعبي المنتخب السعودي وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023 انتقادات لغياب سلطان الغنام وسلمان الفرج عن قائمة الأخضر أمام الملك سلمان.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون القسم 29 مساهمة تهديفية لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد خطوات ورابط التسجيل في حساب المواطن رئيس الرجاء يوضح حقيقة التفاوض مع حمدالله
أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الصحة العامة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات).
– مدير إدارة الأمراض الغير سارية: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الطب الوقائي، الصحة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت هيئة الصحة العامة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)