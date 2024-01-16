وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص البيانات الضخمة والتحليلات، أو ما يعادلها.
– كبير مسؤولي خصوصية البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسوب، أو ما يعادلها.
– عالم بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص البيانات الضخمة والتحليلات، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)