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وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير تطوير الأعمال (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي/ شريك اكتساب المواهب (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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